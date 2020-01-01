حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 9 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الخميس 9 يوليو، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها.عاطفيًا: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف إلى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات.صحيًا: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.