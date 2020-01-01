التأمين الصحى يلغى العمل بنظام التناوب

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل انتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة وإلغاء العمل بنظام التناوب، مع التنبية على الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يجب الالتزام بكافة مواعيد العمل الرسمية ومواعيد الحضور والانصراف واستثناء أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بقرار من اللجنة الطبية.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 75 حالة، خلال آخرر 24 ساعة.وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 7 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.