«الصحة» تعلن نتائج أدوية كورونا خلال الشهر

تتجه اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، للإعلان عن نتائج تجارب الأدوية المستخدمة فى علاج الفيروس خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب مصدر باللجنة، في تصريحات لـ"الدستور".وتجري اللجنة أكثر من 10 تجارب على أدوية مختلفة لعلاج الفيروس حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء عدد كبير من الأبحاث لاكتشاف كل ما هو جديد فى علاج كورونا.كما تستمر اللجنة في تجارب الأدوية، حتى يتم اعتماد الدواء الأكثر فاعلية فى القضاء على الفيروس في أسرع وقت، في الوقت الذي أحرز فيه العلاج ببلازما المتعافين نتائج متقدمة فى علاج عدد من الحالات، كما أحرز العلاج بالهيدروكسي كلوروكين أيضا نتائج ملحوظة فى علاج حالات الإصابة.وفيما يخص تذبذب أعداد الإصابات، أكد المصدر أنه يجب الالتزام أكثر خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لتفشى العدوى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل الآن وفقا لآخر تحديت لبروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا.وفي وقت سابق، أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه تم إجراء تجارب علاج المرضى ببلازما المتعافين على ما يقرب من 60 مصابًا.وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن نتائج عمليات الحقن أثبتت أن نسبة الشفاء تتراوح ما بين 60% إلى 66%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد معقولة ولكنها ليست بالنتائج المبهرة.ولفت المصدر إلى أن نتائج العلاج بالهيدروكسي كلوروكين تعد الأعلى من حيث نسب الشفاء، على الرغم من توقف منظمة الصحة العالمية عن استخدامه، إلا أنه حقق نتائج تعافي اقتربت من 90%، بعد أخذ البرتوكول العلاجى خلال 14 يومًا.وأشار المصدر إلى أن الوزارة تجري اختبارات على ثلاثة أدوية أخرى، جميعهم كانت نتائجهم جيدة، وفى انتظار الانتهاء من تصنيعهم وحصول مصر على حصتها منها لمعالجة المرضى.