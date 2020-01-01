رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعلن نتائج أدوية كورونا خلال الشهر

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:48 ص
تجارب الأدوية
تجارب الأدوية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
تتجه اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، للإعلان عن نتائج تجارب الأدوية المستخدمة فى علاج الفيروس خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب مصدر باللجنة، في تصريحات لـ"الدستور".

وتجري اللجنة أكثر من 10 تجارب على أدوية مختلفة لعلاج الفيروس حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء عدد كبير من الأبحاث لاكتشاف كل ما هو جديد فى علاج كورونا.

كما تستمر اللجنة في تجارب الأدوية، حتى يتم اعتماد الدواء الأكثر فاعلية فى القضاء على الفيروس في أسرع وقت، في الوقت الذي أحرز فيه العلاج ببلازما المتعافين نتائج متقدمة فى علاج عدد من الحالات، كما أحرز العلاج بالهيدروكسي كلوروكين أيضا نتائج ملحوظة فى علاج حالات الإصابة.

وفيما يخص تذبذب أعداد الإصابات، أكد المصدر أنه يجب الالتزام أكثر خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لتفشى العدوى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل الآن وفقا لآخر تحديت لبروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه تم إجراء تجارب علاج المرضى ببلازما المتعافين على ما يقرب من 60 مصابًا.

وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن نتائج عمليات الحقن أثبتت أن نسبة الشفاء تتراوح ما بين 60% إلى 66%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد معقولة ولكنها ليست بالنتائج المبهرة.

ولفت المصدر إلى أن نتائج العلاج بالهيدروكسي كلوروكين تعد الأعلى من حيث نسب الشفاء، على الرغم من توقف منظمة الصحة العالمية عن استخدامه، إلا أنه حقق نتائج تعافي اقتربت من 90%، بعد أخذ البرتوكول العلاجى خلال 14 يومًا.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تجري اختبارات على ثلاثة أدوية أخرى، جميعهم كانت نتائجهم جيدة، وفى انتظار الانتهاء من تصنيعهم وحصول مصر على حصتها منها لمعالجة المرضى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكرى أمام مجلس الأمن: لن نسمح للميليشيات فى ليبيا بتهديد أمننا القومى

الصحة: 75 وفاة و1025 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة» تعلن عن وسيلة جديدة لمعرفة مسحة كورونا

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

التأمل يساعد على تعزيز المناعة

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟