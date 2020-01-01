تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

قالت الفنانة "زمردة" عن الفنان الذي أعجبت به:" كنت من أشد المعجبات بالفنان الكبير يوسف وهبي، حتى أنني في بعض الأحيان كنت أتحسر على أنني لم أخلق رجلًا في مثل شخصيته ومواهبه.وأضافت زمردة في حوار لها مع مجلة الكواكب:" كان إعجابي بيوسف وهبي يدفعني إلى مشاهدة رواياته في أي بلد يذهب إليها مع فرقته، وهو أيضًا الذي حببني في المسرح، وجعلني أتمنى أن أكون من بطلاته اللامعات.وتابعت:" وحدث أن ذهبت ذات يوم لمقابلته في مسرح الأوبرا لأطلب توقيعه على الاوتوجراف الخاص بي، فكتب لي عبارة تقول:" أتمنى أن تصلي إلى أمنياتك من أقرب طريق".وعندما قرأت هذه الكلمة فكرت في معناها قليلًا، ثم رأيت أن أحققه، فعرضت عليه أن يسند إلى أي دور في إحدى رواياته ثم جري بيننا هذا الحديث:هو- إنتي مثلتي قبل كدا؟أنا- لا.. إنما عاوزة أمثل.هو- بالسهولة دي؟.أنا- حضرتك مش بتتمنى إني أصل لأمنياتي من اقرب طريق؟.هو- يعني جيتي تجربي فيا؟.انا – أيوة.وكان هو يستعد في تلك الأثناء لتصوير أحد أفلامه، فعرض علي أن أقوم بدور فيه باعتبار أن التمثيل في السينما أسهل من التمثيل في المسرح فقبلت، وكانت تلك هي الخطوة الأولى لي في عالم السينما.