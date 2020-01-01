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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت في أفلام أمريكية

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:20 ص
أميرة مصطفى
أميرة مصطفى
ايهاب مصطفى
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إبان الحرب العالمية الثانية كان الكثير من الفنانين الأمريكيين قد جاء إلى مصر، ومن هؤلاء النجوم كان بروس كابوت نجم نجوم هوليوود في الأربعينيات والخمسينيات، وما إن حط "كابوت" رحاله في مصر حتى راح يذهب إلى الاستوديوهات المصرية، وهناك رآها لأول مرة.

كانت الفنانة أميرة مصطفى تقوم بتجسيد ادوار ثانوية في بعض الأفلام، وكانت في ذلك الوقت تقوم بالتمثيل حين رآها كابوت وأغرم بها بقوة.

وأحست أميرة مصطفى بأن النجم الامريكي يترصدها كثيرا، وبدأت بينهما علاقة حب سرعان ما توجت بعقد زواج.

وبطبيعة الحال وبعد الحرب سافر "كابوت" إلى أمريكا مصطحبًا معه زوجته التي كان حلمها أن تذهب لهوليوود عاصمة الفن السينمائي، وتقوم بالتمثيل هناك.

وبدا أن الحظ سيبتسم لأميرة حين شاركت بدور ثانوي في فيلم أمريكي، وانقطعت بعدها أخبارها عن القاهرة، حسبما ذكرت مجلة الكواكب في تقرير لها.

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