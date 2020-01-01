حقيقة فيديو الغش الجماعى لطلاب الثانوية العامة بمادة الجيولوجيا

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحد طلبة الثانوية العامة مدعيًا خلاله ممارسة الغش الجماعي مع زملائه بمادة الجيولوجيا.وبالفحص تبين أن ذلك الفيديو قديم وتم بثه منذ عدة سنوات.كان عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو لأحد طلبة الثانوية العامة، مدعيًا خلاله ممارسة الغش الجماعي مع زملائه بمادة الجيولوجيا.