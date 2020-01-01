العثور على طفلين مذبوحين داخل أرض زراعية بأسوان

تكثف القيادات الأمنية بمركز شرطة دراو في أسوان، جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلين بينهم صلة قرابة، مذبوحين داخل زراعات القصب، بنجع ونس التابع لمركز دراو بمحافظة أسوان.وتلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي بنجع ونس التابع لمركز دراو بمحافظة أسوان، علي طفلين مذبوحين بزراعات القصب الموجودة آخر النجع، وأن الطفلين عمر أحدهما 4 سنوات، والأخر 6 سنوات، وبينهم صلة قرابة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة للتحقيق بشأنها.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وجاري عرض الواقعه عليها، لمباشرة التحقيق والوصول إلى الأسباب وراءها.