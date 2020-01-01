رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، في ثاني جولاته التفقدية التي يقوم بها في مختلف الفروع لمتابعة اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادًا لبدء عودة النشاط في 15 يوليو الجاري.وتفقد رئيس الهيئة مكتبة الطفل، وأكد أن تقدم جميع أنشطة الطفل أونلاين، كما تفقد قاعة تكنولوجيا المعلومات ووجه بضرورة الإلتزام بالتباعد بين الرواد وتواجد ستة أفراد بحد أقصى بها أثناء تنفيذ البرامج، كذلك تفقد المسرح الكبير بالقصر ووجه بوضع شرائط بلاستيكية على الكراسى المراد فصلها للتأكيد على التباعد بين الحضور.وشهد رئيس الهيئة، ما تم اتخاذه من تدابير احترازية بقاعة الشهداء وقاعة الموسيقى التى كانت تشهد بروفات لفرقة الموسيقى العربية، والتي ستقدم أولى حفلاتها يوم ١٥ يوليو الجاري، ووجه بضرورة استمرار إلتزام أعضاء الفرقة باتخاذ الإجراء الاحترازية، مشددًا على إقامة العروض بالمسرح المكشوف وبهو القصر، كما وجه بضرورة وضع الإرشادات الاحترازية فى مدخل القصر وفى كافة جوانبه والتي تؤكد على ضرورة إرتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد أثناء التواجد بأماكن الأنشطة.