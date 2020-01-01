«تضامن المنيا» تناقش تطوير 50 حضانة على مستوى المحافظة

عقد ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن بمحافظة المنيا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام الأسرة والطفولة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لمناقشة فتح الحضانات في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا.حضر الاجتماع إيمان عبد الظاهر مدير إدارة الأسرة والطفولة، حيث أكد مدير المديرية على المتابعة المستمرة والدورية في حالة أن تقرر فتح الحضانات، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لفتح الحضانات.كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير الحضانات الغير مرخصة طبقًا للبرتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تشمل تطوير 50 حضانة على مستوى المحافظة.وأكدت إيمان عبد الظاهر، مدير إدارة الأسرة والطفولة على ضرورة ترشيح الحضانات، وأن تكون الحضانة المرشحة تابعة للجمعية وينطبق عليها شروط الترخيص، مع متابعة الأقسام في المؤسسات الاجتماعية للتأكد من الالتزام الدوري بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا.