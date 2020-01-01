«جهاز المشروعات» يدعم البنية الأساسية بمنيا القمح بأكثر من 9 ملايين جنيه

أعلن محمود المرسي، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، أن وائل العاصي جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قدم دعمًا في مشروعات البنية الأساسية بإجمالي مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لرصف طريقي النعامنة الإقليمي وعزبة الجعافرة الإقليمي، وأيضًا لرفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية ميت سهيل، وبالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين جنيه ونصف للمشروعات التنموية المجتمعية.يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين رئاسة مدينة منيا القمح وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ذات الصله بالخدمة المجتمعية وقيادات الجهاز.