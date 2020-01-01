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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسعار الأضحية فى مصر 2020

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:38 ص
أسعار الأضحية
أسعار الأضحية
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يبحث الكثير من المسلمين عن أسعار الأضحية فى مصر 2020، لكي يتم التجهيز من الآن وحتى يوم وقفة عرفة، للاحتفال بذكرى تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام من خلال «ذبح الأضحية» والصلاة وذكر الله والدعاء، والتبرعات ودفع الزكاة للتقرب إلى الله.

موعد عيد الأضحى
ويوافق عيد الأضحى يوم 10 ذو الحجة الموافق الجمعة 31 يوليو 2020، حيث يحتفل العالم الإسلامي بهذه المناسبة في كل أنحاء الأرض، ويمتد حتى 13 ذو الحجة، حيث ينهي الحجيج مناسكهم قبله بيوم واحد وهو آخر الأيام التي يتم بها الحج، حيث تكون ذروة هذه المناسك يوم 9 ذو الحجة الذي يصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات.

صكوك الأضاحي
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن تحقيق أكثر من مليون ومائتي ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في يوم واحد، حيث حققت أوقاف الغربية تحصِّل الـ500 صك الثانية.

أسعار الأضحية فى مصر 2020


معني الأضحية
الأضحيّة هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهيه «الشافعية والحنابلة والمالكية».

ومن الأحاديث التي دلت على مشروعية الأضحية حديث أنس بن مالك قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما»، وحديث عبد الله بن عمر قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي».

أسعار اللحوم
كيلو اللحم البقري القائم ما بين 50 إلى 55 جنيهًا.
كيلو اللحم الجاموسي بين 40 إلى 45 جنيهًا.
الماعز والأغنام بين 55 إلى 60 جنيهًا.
اللحوم المذبوحة ما بين 110 اإلى 120 جنيها للكيلو.

أسعار خروف العيد

وتتراوح أسعار خروف العيد ما بين 3000 إلى 5000 جنيه تقريبًا، حسب الوزن والنوع، فيما يتراوح سعر عجل الأضحية ما بين 18000 إلى 30000 تقريبًا.

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