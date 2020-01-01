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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الغربية ونائبه لمتابعة أعمال التطوير

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:45 ص
جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، تابعا خلالها الأعمال الجارية بموقف الجلاء وما يتم به من إنشاء مظلات للموقف، كما تفقدا أعمال إنشاء جزيرة بالشارع الرئيسي بسبرباي بعد استكمال رصف الشارع.

شملت الجولة أيضًا تفقد منطقة الإستاد وشارع البحر، وتم رفع إشغالات كافيهات من الطريق العام لـ2 كافية "كراسي وطاولات زائدة".

وشدد محافظ الغربية، على رئيس حي أول وثان طنطا، برفع القمامة أولًا بأول من الشوارع حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، والمهندس محمد البدري، ممثلًا عن إحدى الشركات الوطنية، والمقدم إبراهيم كامل ونائب رئيس مركز ومدينة طنطا.
جولة تفقدية لمحافظ الغربية
جولة تفقدية لمحافظ الغربية
جولة تفقدية لمحافظ الغربية
جولة تفقدية لمحافظ الغربية
جولة تفقدية لمحافظ الغربية
جولة تفقدية لمحافظ الغربية

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