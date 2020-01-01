جهود مكثفة لكشف غموض العثور على أشلاء جثة رجل دين بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن في مركز أبوقر قاص جنوب محافظة المنيا، جهودها لكشف غموض حادث العثور على أشلاء جثة رجل دين إسلامي، وذلك عقب مرور 5 أيام على تغيبه.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقر قاص، بالعثور على جثة لرجل دين إسلامي على حافة ترعة سري باشا.انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن الجثة لشخص يُدعى «ج.ح» مقيم بعزبة جوارجي التابعة للمركز، وأنه متغيب عن المنزل قبل 5 أيام.أوضحت التحريات، أن الجثة عبارة عن أشلاء (قدم، وذراع، وأعضاء)، وأن المجني عليه قبل خمسة أيام خرج من منزله متوجهًا إلى واجب عزاء داخل إحدى القرى المجاورة، مستقلًا سيارته الخاصة به، ولم يعود إلى المنزل.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى تشكيل بحث جنائي للتحري حول الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث كلفت أجهزة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة، وكشف غموض الواقعة ومرتكبيها، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.