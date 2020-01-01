معاينة 3 مواقع للصرف الصحى بأبوالريش بأسوان (صور)

قال محمد ممدوح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوالريش بأسوان، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عاينت 3 مواقع وهم: خور أبوصبيرة، والخطارة، والمليقطة، تمهيدًا لتخصيصها أو استبدالها.وأضاف "ممدوح"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه تعد المرحلة التمهيدية بالمواقع، ثم ستتبقى المراحل الأخرى والتى تتضمن معاينة المواقع مرة أخرى لتخصيصها أو استبدالها، وإجراءات الموافقة للبدء، حيث سيساهم ذلك فى تقديم خدمة الصرف الصحى بقرى أبو الريش بحرى، ومن ثم تخفيف المعاناة عن الأهالى.وأوضح أنه تمت من قبل معاينة محطات الصرف الصحى وتخصيصهم بموقعين آخرين ومتبقى تأشيرة الموافقة فقط للبدء فى العمل بهم، وهما: محطة الشيخ على، والخلاصاب، حيث ستساهما فى تقديم خدمة الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى.وكانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أجرت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبوالريش برئاسة محمد ممدوح رئيس الوحدة، وقاسم معتصم نائب رئيس الوحدة المحلية لشئون القرية، والعميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، معاينة لـ 3 مواقع لمحطات الصرف.