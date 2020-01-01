خناقة على الهواء.. ومحامى: ننادى بالفضيلة للسيدات ثم بعد ذلك العقاب (فيديو)

نشبت مشادة كلامية، بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بحقوق المرأة، إثر إصرار "عجاج" على أن بعض الفتيات لا تتحلى بالعفة والفضيلة، وهو ما يزيد التحرش في الشارع.وقال "عجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on": "ننادي بالفضيلة والعفة ثم بعد ذلك نعاقب".واعترضت "أشجان" على تصريحات "عجاج"، قائلة:"هو إحنا ماشيين عريانين في الشارع، أنا أرفض هذا الكلام تمامًا".وطالب "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلًا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللى بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".فيما قالت "أشجان"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور"، ليرد "عجاج": "اتكلمي زي ما أنتي عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انت تدافعين بالحق والباطل"، فيما انفعلت "أشجان" قائلة: "أنا أدافع عن المرأة المصرية ولا يمكن التحرش تحت أي مسمى"، مما استدعى الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحوار بينهما.وقال المحامي عصام عجاج: "يجب أن يكون الرجل عفيف النفس ويتحكم في شهواته حتى لو المرأة كانت بدون ملابس.. لكن لا ننكر أن لبس المرأة بالشارع يساعد على زيادة نسبة التحرش بها، ويجب تربية الفتيات عشان تبقي عفيفة ومتجيش مرة تروح قسم".واضطرت الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء المداخلة بسبب انفعال الطرفين.