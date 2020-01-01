إنعام محمد على: من الصعب عمل مسلسل لحياة أحمد زكى

أكدت المخرجة إنعام محمد على أنه لا يمكن عمل مسلسل يتضمن السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي بل يمكن عمل فيلم عنه، كون الراحل لم يكن له دور مجتمعي، وتابعت: "الكاتب بشير الديك كاتب كبير وعليه أن يتقبل ما أقوله ودى وجهة نظري".وأضافت إنعام محمد علي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن الفنان الراحل كان موهوبًا يمتلك عبقرية ومنكب على عمله، ولكن ليس له دور مجتمعي.وتابعت: "قدرات الكاتب بشير الديك هو الأول على الساحة الآن فى كتابة السيناريو.. وسننتظر كيف سيحل المعادلة الصعبة وينتج لنا 30 حلقة من مسلسل أحمد زكى.. بشير داخل تحدى ونحن سننتظر".