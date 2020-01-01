محافظ الوادى الجديد يتسلم قاعدة بيانات مشروعات التنمية المستدامة

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور محمد بيومي رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور الدكتور محمد نجيب مدير مشروع التحويل الرقمي للخرائط الأرضية للأراضي المصرية (الوادي الجديد) ورؤساء الشعب العلمية بالهيئة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة لإعداد قاعدة بيانات جغرافية رقمية وأطلس للخرائط الخاصة بحصر الثروات الطبيعية.وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه تسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة، والتي يمكن من خلالها وضع الخطط العامة لمشروعات التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها علي أرض المحافظة، وتحديد المخاطر المؤثرة عليها والتعامل معها، كما تم الاتفاق على إرسال وفد من الهيئة لدراسة إقامة مزرعة نموذجية بأحدث الوسائل التكنولوجية لتكون نموذج استرشادي للمستثمرين.