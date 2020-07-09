سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9 يوليو 2020
الخميس 09/يوليه/2020 - 07:04 ص
منة سالمطباعة
تباين سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-7-2020 أمام الجنيه المصري، في أسواق المال المحلية المصرية وذلك بعد أن سجل متوسط سعر اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وحقق سعر الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، سجل سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بينما جاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار الي أن سعر صرف الريال يتم تحديده في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.
جدير بالذكر أن أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
ويقدم لكم موقع " الدستور" فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-7-2020انخفض سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري ليأتي بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري بسعر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما جاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وحقق سعر الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، سجل سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بينما جاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار الي أن سعر صرف الريال يتم تحديده في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.
جدير بالذكر أن أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".