رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مدحت بشاى
مدحت بشاى

نصرة قوية وفرحة هنية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:57 م
طباعة

نعم ، " 30 يونيو" أراها بحق " نصرة قوية وفرحة هنية " ببتعبير الملهم الرائع " بيرم التونسي " وألخان الوطني النبيل " زكريا أحمد " وشدو العظيمة " أم كلثوم "..و يحق لمواطنبنا ترديدها معهم بعد اجتياز هزائم سياسية واجتماعية وثقافية عاشها المواطن المصري بصبر وجلد ، ولعل أبرزها مايمكن نعتها بالهزائم الثقافية عبر الحقب الأخيرة بداية من أول سبعينات القرن الماضي ..
كانت الهزيمة الثقافية الأولى عندما ساد على أرض الوطن ــ بتدبير مؤامراتي عالمي ــ بداية تأسيس ونشر توجه فكري ظلامي وافد مع بداية الحقب الساداتية ، عندما توجس الرئيس رب العائلة خيفة من قوى اليسار المصرى، ورعبًا غير مبرر من أصحاب القميص الناصرى الأفنديات (كما كان يحلو له وصفهم)، فأطلق عليهم وعلى الوطن جماعات الشر وقبائل التراجع الثقافى والإنسانى، وهيأ لهم فرص دعم مؤامرة الانفلات الاقتصادى، وظهر منهم ومن غيرهم من الانتهازيين من أطلق عليهم " القطط السمان" فى عصر الانفتاح الاستهبالى الاستهلاكى المُيسر لأباطرة الفساد سرقة وتوظيف الأموال تحت لافتات وشعارات دينية ، فكان التحطيم المحزن لحالة اللحمة والاندماج الوطنى بين الناس فى وطن واحد..
نعم، كانت هزيمة ثقافية عندما قبلنا تديين كل مؤسسات الدولة بشعارات تم تلوينها ليسيل لعاب أهالينا الطيبين الذين تصوروها بالفعل أنها من الدين وبأوامر آيات الكتب المقدسة، فدخلوا شركاء فى تجارة تصوروها مع الله العلى القدير، وهى مع حلف تمويل الإرهاب الإجرامي للأسف.
لقد كانت بالتأكيد حالة ضياع البوصلة والهزيمة الثقافية التى جعلتنا لا نرفض على قلب رجل واحد فيما بعد أيضًا التوجه المباركى في تعامله مع الإخوان على مدى ٣٠ سنة، وهو الذى قرر عقد صفقة الضمان لحالة الاستقرار الوهمية مع ذات القوى الظلامية، ليأمن شرورهم ولتذهب مصالح الوطن الحقيقية إلى الجحيم، وكأنه لم يكن هذا الرجل الجالس بجوار الرئيس السادات ، ولم تروعه رصاصات الخسة الإخوانية وهي تخترق رأس وجسد زعيم منتصر يحتفل وسط أولاده بنصر مجيد ، وهو الذي قد منحهم كل فرص الانطلاق العبثى المجنون فى كل شوارع وحارات المحروسة، بعد أن وضع يدهم على الجمعيات الأهلية والمدارس والنقابات والنوادى، واختراقهم المؤسسات الدينية... أكرر ، وكأن مبارك لم ير ويعاين بشاعاتهم التاريخية، فقرر أن يكمل الرسالة.
وفى الوقت نفسه فقد صنع نظام مبارك علاقة مرنة مع الإخوان، سمحت لهم بدخول البرلمان في دوراته المتتالية ، بداية بـ٤ مقاعد فى ٨٤ مع حزب الوفد، وانتهاء بـ٨٨ مقعدًا فى ٢٠٠٥، مرورًا بعضوية النقابات والاتحادات الطلابية ونوادى أعضاء هيئة التدريس ، وغيرها من الأنشطة الممتدة فى طول البلاد وعرضها، بما سمح لهم بالتمدد الكبير الذى واجهناه بعد ثورة 30 يونيو ..
وقبل أن تحدث الهزيمة الثقافية الثالثة ، كان الاحتشاد الرائع لأهل الثقافة والإعلام والصحافة والرأي والإبداع أمام مكتب وزير الثقافة الإخواني ، حتى لا يكتب التاريخ أنهم قد وافقوا على تعيين أول وزير ثقافة إخواني ...
لقد حسمت جماهير تلك الثورة قضية صراع على الوجود وعودة الهوية المصرية ‎فلم تكن أبدا حراكًا ثوريا تقليديا بل معركة وطنية للارتقاء إلى مرتبة المسئولية الوطنية التاريخية في الدفاع عن كيان الدولة المصرية وعن السلام الاجتماعي لهذه الدولة ، فيتقدم الصفوف رمز وطني عظيم للقيادة ، ووكلناه وانتصر " السيسي " لأمته ولمواطنيه في يوم مصري خالد....30 يونيو 2013 ...
يبقى فقط ونحن نواجه تحديات تتنوع وتتعاظم للأسف تبعاتها أن نعلن حالة التعبئة العامة لتجييش كل الطاقات من أجل إعادة روح شعبنا العظيم يوم 30 يونيو 2013 .. وأن يعود لإعلامنا روح إعلام تلك الثورة العظيمة مع أجهزة إعلامية جديدة نأمل لها كل التوفيق .. لم يغد من المقبول أن يخرج من حالة الاصطفاف الوطني شرذمة باغية انتهازية تتاجر في بضائع وأحلام وأماني شعب عظيم وحكومة تجاهد وفائد وطني نبيل .

موضوعات متعلقة

شكرى أمام مجلس الأمن: لن نسمح للميليشيات فى ليبيا بتهديد أمننا القومى

8 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب: عيار 24 بـ913.10 جنيه

رسميًا.. «البترول» تثبّت أسعار البنزين والسولار

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟

«لا أرى فيه تكرارًا».. كيف رأى غسان كنفانى أشعار محمود درويش؟