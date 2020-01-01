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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل «صحة الشرقية»: خلو المحافظة من فيروس كورونا قريبًا

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:34 ص
الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود
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قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن السيطرة على فيروس كورونا المستجد في مصر يرجع إلى جهد كبير من العاملين في القطاع الطبي، وبالمقارنة مع دول أخرى ومنها المتقدمة، فحالة مصر أفضل بكثير، وتسيطر على الوضع بشكل جيد من بداية الأزمة وحتى الآن.

وأضاف «مسعود»، خلال ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن مستشفى عزل الشرقية لم تتلقى مصابين منذ أسبوعين، حيث تم إغلاق مبنى العزل، مما يدل على أن الفيروس تحت السيطرة، ومستشفى ديرب نجم العام خالية من حالات كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على ضرورة استخدام الإجراءات الاحترازية الوقائية في مواجهة الفيروس، مما يساعد في القضاء على الفيروس بصورة أسرع، مشيرًا إلى أنه هناك 157 حالة معزولة منزلية في الشرقية قاربت على الشفاء التام، مبشرًا بخلو محافظة الشرقية قريبًا من فيروس كورونا.

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