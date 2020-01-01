«التعليم» تكشف موقف المعلمين الحاصلين على جزاءات ومرشحين للترقية

أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين موقف المعلمين المرشحين للترقية والحاصلين على جزاءات أكثر من ١٥ يومًا في عام ٢٠٢٠ وترفض إدارات شئون العاملين استكمال إجراءات ترقيتهم.وقالت الأكاديمية، في بيان رسمي لها: "لا يوجد ثمة مانع من تقديم المعلمين الحاصلين علي جزاءات أكثر من ١٥ يومًا في عام ٢٠٢٠، ومرشحون للترقية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي في ضوء الضوابط والشروط الواردة في المادة ٨١ من القانون رقم ١٥٥ لعام ٢٠٠٧ والإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم ١٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ مع مراعاة نص المادة ٩٢ فقرة رقم ٣ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦".