رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف موقف المعلمين الحاصلين على جزاءات ومرشحين للترقية

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:26 ص
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ريم محمود
طباعة
أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين موقف المعلمين المرشحين للترقية والحاصلين على جزاءات أكثر من ١٥ يومًا في عام ٢٠٢٠ وترفض إدارات شئون العاملين استكمال إجراءات ترقيتهم.

وقالت الأكاديمية، في بيان رسمي لها: "لا يوجد ثمة مانع من تقديم المعلمين الحاصلين علي جزاءات أكثر من ١٥ يومًا في عام ٢٠٢٠، ومرشحون للترقية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي في ضوء الضوابط والشروط الواردة في المادة ٨١ من القانون رقم ١٥٥ لعام ٢٠٠٧ والإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم ١٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ مع مراعاة نص المادة ٩٢ فقرة رقم ٣ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦".

موضوعات متعلقة

«الرى»: مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودًا لملايين المواطنين

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

شكرى أمام مجلس الأمن: لن نسمح للميليشيات فى ليبيا بتهديد أمننا القومى

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت في أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟