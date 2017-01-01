الأكاديمية المهنية توضح كيفية احتساب إجازة نصف الأجر للمعلمين
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:50 م
ريم محمودطباعة
ردت الأكاديمية المهنية للمعلمين على بعض استفسارات المعلمين، والتي من بينها كيفية احتساب إجازة نصف الأجر 65٪.
وقالت الأكاديمية، في منشور رسمي لها، إن احتساب مدة العمل يكون بنظام بعض الوقت ضمن كدة الخمس سنوات اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدني للترقي إلى الوظيفة الأعلى.
وأضافت الأكاديمية: "وبذلك تحسب كدة العمل بنظام بعض الوقت كاملة ضمن المدة البينية اللازمة للترقي إعمالا لما تضمنته مذكرة المستشار القانوني رقم 91 لعام 2018".
وقالت الأكاديمية، في منشور رسمي لها، إن احتساب مدة العمل يكون بنظام بعض الوقت ضمن كدة الخمس سنوات اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدني للترقي إلى الوظيفة الأعلى.
وأضافت الأكاديمية: "وبذلك تحسب كدة العمل بنظام بعض الوقت كاملة ضمن المدة البينية اللازمة للترقي إعمالا لما تضمنته مذكرة المستشار القانوني رقم 91 لعام 2018".
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية