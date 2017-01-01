الأكاديمية المهنية توضح كيفية احتساب إجازة نصف الأجر للمعلمين

ردت الأكاديمية المهنية للمعلمين على بعض استفسارات المعلمين، والتي من بينها كيفية احتساب إجازة نصف الأجر 65٪؜.وقالت الأكاديمية، في منشور رسمي لها، إن احتساب مدة العمل يكون بنظام بعض الوقت ضمن كدة الخمس سنوات اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدني للترقي إلى الوظيفة الأعلى.وأضافت الأكاديمية: "وبذلك تحسب كدة العمل بنظام بعض الوقت كاملة ضمن المدة البينية اللازمة للترقي إعمالا لما تضمنته مذكرة المستشار القانوني رقم 91 لعام 2018".