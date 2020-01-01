تنفيذ 104 قرارات إزالة واسترداد 9 آلاف متر تعديات على أراضى الدولة بالغربية

قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 104 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، واسترداد 9 آلاف و835 متر تعديات على أراضي الدولة بمراكز ومدن المحافظة.وأسفرت الحملات عن تنفيذ 97 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و790 متر، بواقع 74 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الري على مساحة 4 آلاف و266 مترًا، و21 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الأوقاف، و2 قرار لتعديات على أملاك السكة الحديد على مساحة 1034 مترًا، إلي جانب تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة 1 فدان و7 قراريط و17 سهمًًا بمركز كفر الزيات ومركز سمنود، و2 قرار إزالة لمخالفات بناء على مساحة 270 مترًا بمركز قطور.وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد لـ7 مخالفات بناء على مساحة 775 مترًا بمراكز قطور وزفتي وطنطا، مشددًا على التصدي بحسم لكافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع قوات الأمن وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.