رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 104 قرارات إزالة واسترداد 9 آلاف متر تعديات على أراضى الدولة بالغربية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:37 م
الدكتور طارق رحمى،
الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 104 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، واسترداد 9 آلاف و835 متر تعديات على أراضي الدولة بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 97 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و790 متر، بواقع 74 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الري على مساحة 4 آلاف و266 مترًا، و21 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الأوقاف، و2 قرار لتعديات على أملاك السكة الحديد على مساحة 1034 مترًا، إلي جانب تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة 1 فدان و7 قراريط و17 سهمًًا بمركز كفر الزيات ومركز سمنود، و2 قرار إزالة لمخالفات بناء على مساحة 270 مترًا بمركز قطور.

وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد لـ7 مخالفات بناء على مساحة 775 مترًا بمراكز قطور وزفتي وطنطا، مشددًا على التصدي بحسم لكافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع قوات الأمن وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

8 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب: عيار 24 بـ913.10 جنيه

محافظ البحر الأحمر عن إزالة فيلا لمسئول سابق: «لا يعنيني أحد»

للتصالح.. انقضاء دعوى اتهام شادى محمد لزوجته بالسرقة

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟

«لا أرى فيه تكرارًا».. كيف رأى غسان كنفانى أشعار محمود درويش؟