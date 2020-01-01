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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مسنة فى حريق عقار قديم غرب الإسكندرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:35 م
حريق عقار
حريق عقار
هبه عويضه
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بعقار قديم بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، مما أسفر عن وفاة سيدة مسنة.

وانتقلت الجهات المعنية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، فور تلقي إشاره باندلاع حريق بالعقار الكائن 67 شارع عبد الحليم الشريف بغيط العنب انتقلت إلى موقع العقار، حيث تم السيطرة على الحريق بوجود الدفاع المدني.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي سكني ودورين علويين وجزء بالسطح، وقد تسبب الحريق في وفاه سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.

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