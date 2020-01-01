إجراء 520 عملية جراحية بمستشفى الزهور ببورسعيد فى شهرين

أعلن مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، إجراء 520 عملية جراحية خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري.وأشارت إدارة المستشفى، في بيان لها، إلى أن العمليات تضمنت 30 عملية جراحة عظام، و41 عملية جراحة عامة، و37 عملية جراحية مسالك بولية، و15 عملية مناظير مسالك بولية، و60 عملية تفتيت حصوات، و337 عملية طوارئ.وأكدت أنه خلال شهر يونيو الماضي جرى عمل 6611 فحصًا معمليًا داخل المستشفى، و1915 أشعة مقطعية داخل المستشفى، بينما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 8893 مواطنًا.