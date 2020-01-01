198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

أعلنت مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، عن إجراء 258 مسحة للكشف عن مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 24 مايو الماضي إلى 30 يونيو من العام الجاري.وأشارت إدارة المستشفى، في بيان لها، إلى أن نتائج المسحات أسفرت عن 198 حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك من ضمن 3397 حالة اشتباه.وأكدت أن أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين المستشفى مستمرين في تقديم الخدمات الطبية كاملة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفي إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.