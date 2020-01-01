موريتانيا تلغي الحظر وتسمح بالتنقل بين المدن

أعلنت الحكومة الموريتانية مساء الأربعاء، رفع الحظر وفتح الطريق بين المحافظات والمدن وفتح المطارات الداخلية ابتداء من الجمعة المقبل.وذكرت الإذاعة الموريتانية نقلا عن بيان رسمي أنه تقرر إلغاء حظر التجوال وفتح الطرق بين المحافظات وفتح المطارات الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات بعد تقييم درجة الجاهزية بالمستشفيات على مستوى نواكشوط والمحافظات الداخلية للتعامل مع الجائحة، إذ تم توفير بعض من المعدات والتجهيزات الطبية وأدوات الوقاية والعلاج التي تحتاجها واتخاذ التدابير المناسبة التي مكنت من تحسين قدرتها للتصدي للوباء.