السيطرة على حريق بأحدى الأراضى الزراعية فى أسوان (صور)

نشب حريق فى أحدى الأراضى الزراعية بأحدى نجوع أبو الريش بمدينة أسوان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه على الفور قبل امتداده إلى الأراضى المجاورة، ولم يسفر عن أ خسائر بشرية.جاء ذلك بحضور محمد ممدوح، رئيس الوحدة المحلية لقري أبو الريش، وبمتابعة قاسم معتصم نائب رئيس الوحدة المحلية لشئون القري، والعميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بأحدى الأراضي الزراعية بنجع الحجعلاب أحدى نجوع أبوالريش، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للأراضي المجاورة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها، للوصول إلي الأسباب.