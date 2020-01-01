إثيوبيا تتمسك بمواقفها المتشددة.. الرى: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا

وأوضحت الوزارة أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها، وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، كما أن مصر قدمت العديد من البدائل التى تم رفضها من قبل إثيوبيا.

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدا الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ تمهيدا لتقديم التقرير النهائى للاتحاد الإفريقى.

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنها تواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وعقد اليوم اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء.وأضافت الوزارة في بيان: "استعرض الوفد المصرى رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، خاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، إضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتى رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن".وتابعت: "فى ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق فى ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزءين الفنى والقانونى من الاتفاق بالنسبة لمصر".