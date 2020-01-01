متخصصون: لا يوجد سند علمي لانتقال كورونا في الهواء

وصف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ينتقل في الهواء بالتخبط الشديد، متابعا: "تخبط وتضارب شديد في تصريحات منظمة الصحة العالمية منذ بداية الجائحة".وأضاف "حتة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن حذر المنظمة منذ بداية جائحة كورونا، جعلها تأخذ بكافة التحذيرات التي ترد إليها من علماء حتى دون وجود سند علمي لها.من جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والعلاج المناعي بالمصل واللقاح، خلال اتصال مشترك، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت على ذلك من خلال دراسة من بعض العلماء، ولكن العلماء الذين قدموا الدارسة قالوا إن هذه التوصية لا سند علمي لها ولكن تأخذ على سبيل الاحتراز.وعلق الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، خلال اتصال مشترك قائلًا: "إذا كان هناك شخص مصاب بكورونا ويرتدي الكمامة، فهو يخرج 20 فيروس وإذا كان لا يرتديها فهو يخرج 100 فيروس، وفي حال قام بالعطس والسعال فهو يخرج ملايين الفيروسات"، موضحا أن فرصة إصابة الإنسان السليم بكورونا من شخص مصاب في مكان مغلق تعد أكبر من المكان المفتوح.