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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري»: نسعى للمنافسة بقوة في «انتخابات الشيوخ»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:12 م
أحمد إدريس
أحمد إدريس
إسلام نصير
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قال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، إن الحزب يسعى للمنافسة بقوة على كافة الدوائر الانتخابية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ فترة طويلة من خلال تجهيز وإعداد كوادر من الشباب وذوي الهمم والمرأة وذلك بعد استكمال تشكيلات الحزب في 27 محافظة.

أضاف إدريس، لـ"الدستور"، أن عدد مقرات الحزب تعدى 526 مقرًا على مستوي الجمهورية، كما أن عدد العضويات الفاعلة للحزب تعدت 100 ألف عضوية، لافتًا إلى أن هذا يؤكد انتشار شعبية الحزب في المحافظات كافة.

وأوضح أن الحزب نظم العديد من الحملات الداعمة للمواطنين في القرى الفقيرة خلال الفترة الماضية كما أنه شارك في الحملات الداعمة للتعديلات الدستورية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، الأمر الذي جعل قيادات الحزب على احتكاك مباشر بالمواطنين.

واختتم أمين تنظيم حزب الحرية المصري تصريحاته بأن هذه الفعاليات التي قام الحزب بتنظيمها ستجعل من الحزب رقم صعب في معادلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، متابعًا أنهم سيكونون داعمين للدولة المصرية ومشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية البلاد.

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