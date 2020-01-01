تفاصيل مقتل عامل على يد شقيقه.. المتهم يعترف بالقتل: سأعيش فى عذاب

شهدت قرية هو بنجع حمادي حادثًا ماساويًا حيث انهال طالب على شقيقه الأكبر طعنًا بسكين وقتله أمام والدهما لخلافهم على بيع منزل.تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من العميد أمين سند رئيس المباحث بالعثور على جثة حسين عبد الحفيظ حسين ٣١ سنة عامل داخل منزل أسرته بقرية هو بمركز نجع حمادي وبها عدة طعنات بسكين.انتقل إلى مكان الحادث العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا والمقدم حاتم حفني وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادى حيث تبين أن مرتكب الحادث محمد عبد الحفيظ حسين ٢٧ سنة شقيق المجني عليه حيث طلب المجني عليه بيع منزلهم القديم لحاجته للأموال إلا أن والده وشقيقه رفضا البيع وأثناء جلوسهم في منزلهم حدثت مشادة كلامية بين الشقيقين تحولت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن شقيقه بسكين وقتله أمام والدهما.ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم وأعترف أمام العميد أمين سند رئيس المباحث بارتكاب الحادث وأبدى ندمه الشديد على ما فعل وقال إنها لحظة غضب أنهيت فيها حياة شقيقي وقضت على مستقبلي وساعيش في عذاب حتى يتم إعدامي، فيما أشرف الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف على نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادى العام وتولت النيابة العامة للتحقيق.