فض حفل زفاف بسبب مخالفته إجراءات كورونا فى كفر الشيخ (صور)

فضت الوحدة المحلية لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، حفل زفاف أحد المواطنين في قرية البحيري التابعة للوحدة المحلية بقرية برية لاصيفر، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتعليمات المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بضرورة فض التجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.وصرحت المهندسة عايدة ماضي، بأن فض الفرح من المواطنين حفاظًا على سلامتهم لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تحت إشراف أحمد عبدالمنعم حمادة رئيس القرية التي كان بها حفل الزفاف.وكثفت مراكز ومدن كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة.كما شددت على الإلتزام بقرار إرتداء الكمامات، حسب قرار رئيس الوزراء وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنية على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في هذا الصدد.