وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

توفي الدكتور عادل حنجل أخصائي ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى بسيون المركزي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العزل الصحي بصدر المحلة، وجاري تغسيله وتشيع جثمانة بمسقط رأس الأسرة ببسيون.وكان الدكتور عادل حنجل أصيب منذ ايام بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، حيث تم أخذ مسحة منه وعينة طبية وجاءت نتيجة التحليل "إيجابية" وعلى الفور تم عزله داخل مستشفى صدر المحلة.ونعت إدارة مستشفى بسيون المركزي وطواقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، الطبيب المتوفي بكورونا وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وفى وقت سابق توفي الدكتور محمد برغوث المدرس المساعد بقسم الأطفال بكلية الطب بجامعة طنطا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل طنطا الجامعي.