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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يشكر الحكومة على قانون سرية بيانات المعتدى عليهن جنسيًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:02 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لموافقة الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون سرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كما توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان، وزير العدل على تقدمه بمشروع قانون يراعي مصلحة المجني عليهم والحفاظ على سرية بياناتهم.

وأعربت مرسي عن عميق فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث اليوم هو خطوة مهمة سيذكرها التاريخ، مؤكدة اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليًا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن، خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهنّ، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة بتذليل العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذى يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويعاقب مَن يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.

وأكدت مايا مرسي أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل يؤكد اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها وحماية حقوق بنات وسيدات مصر مشيرة إلى أن مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.

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