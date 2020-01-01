جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

يشارك الشاعر العراقي علي جعفر العلاق في برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بقصيدة شعرية بعنوان "ثروة بابلية"، على أن يتم بثها في الساعة من مساء الإثنين المقبل، عبر قناة أمانة المؤتمرات بموقع "يوتيوب".يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس، بالتعاون مع وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس، وتتضمن الفعالية تقديم شاعر يوميا من الشعراء من مصر والوطن العربي.كانت لجنة الشعر قد تبنّت المقترح الذي قدمته الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي والمتضمن تدشين منصة شعرية عبر وسائل التواصل الحديثة، يشارك بها شعراء القصيدة الكلاسيكية وشعراء قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة وشعراء الفصحى والعامية من داخل مصر وخارجها.