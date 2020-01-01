«جها العبور» يكثف أعمال الزراعة بمختلف أحياء المدينة

كلّف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بالاهتمام وتكثيف وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بمختلف أحياء المدينة.قال رئيس جهاز العبور إنه أصدر تعليمات لإدارة الزراعة باستكمال الزراعات بمشروع "دار مصر 2 " والمحافظة على ماتم إنجازه، موضّحًا أن نسبة الانتهاء من المشروع بلغت 90%، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).في سياق متصل، نبّه رئيس الجهاز على إدارة الكهرباء والتنمية بمتابعة وصيانة وطلاء أعمدة الإنارة بالمنطقة الصناعية (ب وج)، مع مراعاة أعمال الصيانة الدورية، لافتًا إلى إدارة التنمية قامت برفع المخلفات بالحي الترفيهي، بمشاركة إدارة أمن الجهاز.