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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء: الأدوية والمطهرات تكفي 3 شهور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:52 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال
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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لمدة 3 شهور، إضافة إلى توافر مواد التعقيم من كلور وكحول وغيرها.

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن شمال سيناء من أقل المحافظات تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الجهود والإجراءات التى اتخذتها المحافظة، والوعى الكامل للمواطن السيناوي.

وأعلن المحافظ عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى من شهر حتى ثلاثة أشهر قادمة، إلى جانب توافر كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومستلزمات مكافحة العدوى وغيرها في مخازن المديرية والمستشفيات.

وأوضح المحافظ أن محافظة شمال سيناء قامت بتطهير وتعقيم نحو 700 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وبالتنسيق مع مجالس المدن.

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