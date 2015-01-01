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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي لمدينة مأرب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:47 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استهداف مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" حيًّا سكنيًا مكتظا بالسكان في منطقة الروضة وسط مدينة ‎مأرب بصاروخ باليستي "ايراني الصنع"، والذي أسفر عن تضرر عدد من منازل المواطنين.

‏وأوضح الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن استمرار المليشيا الحوثية في استهداف منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، نابع من حقد دفين على المدينة وأبنائها الذين كانوا أول من تصدوا للمخطط الانقلابي والمشروع الإيراني.

وقال وزير الإعلام اليمني إن مليشيا الحوثي عجزت عن إحداث اختراق عسكري باتجاه مدينة مأرب رغم كل رهاناتها والأنساق البشرية والعتاد العسكري الذي دفعت به لتعود كل مرة بخفي حنين، وراحت ترمي حمم فشلها وخيبتها باطلاق صواريخ باليستية للانتقام من المدينة التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين.

وأكد الإرياني أن مأرب التي قاومت مليشيا الحوثي وانتصرت وأسقطت أسطورة المليشيا التي لا تقهر في أوج قوتها بعد التمرد والانقلاب على الدولة ومؤسساتها ونهب عتاد الجيش اليمني في العام 2015، لن تستسلم اليوم أمام محاولات ترهيبها وتركيعها والنيل من عزيمة أبنائها بهذا الاستهداف الجبان.

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