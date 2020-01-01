وفاة رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي

توفي رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 61 عاما.وأعلن الرئيس الحسن واتارا، حالة الحداد على وفاة أمادو جون كوليبالي، رئيس الوزراء ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة.وكوليبالي كان في عزلة ذاتية منذ مارس بعد مخالطته شخصا مصاب بكورونا، وخرج من العزل بعد أسبوع فقط، معلنا أن نتائج الاختبارات سلبية.يذكر أن كوليبالي، كان المرشح الأوفر حظا للحزب الحاكم في ساحل العاج بالانتخابات الرئاسية المقبلة.