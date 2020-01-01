اجتماع طارئ بالتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما للمديريات التعليمية؛ بضرورة إعلام رؤساء لجان السير وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات بالمديريات والإدارات، بالتواجد يوم السبت 11 يوليو 2020، لحضور اجتماع من خلال شبكة الفيديو كونفرانس مع الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة؛ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعمول بها أثناء الاجتماعات.ونوهت إلى أن الاجتماع يعقد لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة توزيع الكراسة الامتحانية بعد رصد عدد من التجاوزات بلجان السير.وشددت أيضا بضرورة التنبيه على المستهدفين بحضور اللقاء واعتبار الموضوع مهم جدا.جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي المديريات التعليمية.