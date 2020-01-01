ويزو: حاولت التجديد في «رجالة البيت».. وتعرضت لتعليقات «بجحة» (حوار)

ويزو: سيناريو "رجالة البيت" لم يكن مكتوبًا وقمت بالتجويد في مشاهدي

ويزو: العمل تحول لـ"ست كوم" بسبب فيروس كورونا

ويزو: "الإخفاق" أمر طبيعي

وإلى نص الحوار:

- ما الأسباب التي جعلتك توافقين على تقديم تجربة "رجالة البيت"؟

-عندما عرض عليك الاشتراك في المسلسل، هل السيناريو كان مكتوبا بشكل كامل؟

- هل هناك مشاهد لم يتم تنفيذها في المسلسل؟

- كيف ترين التجربة؟

- هل برأيك تحول العمل لـ"ست كوم" ؟

- حديثنا عن الكواليس مع بيومي فؤاد ؟

- هل قمتي بالتصوير بشكل ارتجالي في مشاهد العمل؟

- هل تعانين في حياتك الشخصية من السوشيال ميديا ؟

- هل أنتي مع فكرة النقد أم ضدها؟

- شاركتي خلال شهر رمضان في مسلسل "سكر زيادة" و"عمر ودياب" كيف كانت التجربتين ؟

- ما الذي تغير في "ويزو" بعد الأمومة؟

- ماذا تفعلين خلال هذه الفترة ؟

استطاعت أن تجعل لنفسها شكلا مختلفا في طريقة الكوميديا التي ظهرت بها منذ بدايتها مع "مسرح مصر" لتحقق بعد ذلك العديد من النجاحات الكبيرة بعد احترافها التمثيل على مستوى السينما والتلفزيون، إنها الفنانة ويزو."الدستور" أجرت حوارا مع الفنانة ويزو للحديث حول الانتقادات التي قابلت مسلسلها الجديد "رجالة البيت" الذي مؤخرا عرض في شهر رمضان الماضي.اشتركت مع أحمد فهمي في عملين أولهما "كلب بلدي" بدور بطولة، وكذلك ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، كما تعاونت مع مخرج العمل أحمد الجندي في أكثر من عمل واستمتعت بالعمل معه، كما أنني تحمست للعمل مع أكرم حسني لأول مرة في عمل فني.دعنا نتفق أنه لا يوجد عمل السيناريو الخاص به جاهز تمامًا، إلا إذا كان مكتوبا منذ فترة طويلة ومنتهي من كل أشكال تطويره، لذا ففكرة كتابة الـ30 حلقة قبل انطلاق التصوير بالطبع لم تكن موجودة، فالسيناريو كان منذ بدايته مكتوبا للشخصيات الأساسية التي كانت في المنزل، لكن تفاصيل الأحداث لم تكن ثابتة بشكل كامل، فالمسلسل كانت حلقاته متصلة منفصلة.هناك مشاهد عديدة تم إلغاؤها بشكل كامل بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كان هناك حلقات كنا بصدد تصويرها في مدينة الغردقة لكن تم استبعادها، وهناك حلقتين كان من المنتظر تصويرهما في أحد المتاحف وهناك عدة مشاهد في منطقة الأهرامات، فكل ذلك لم يتم تنفيذهم، مؤكدة أن هذا الأمر أثر على العمل بشكل كبير.كانت تجربة عادية فأي شخص يحاول طوال الوقت أن يجرب أمور جديدة وتقديم أعمال مختلفة، فكان من الطبيعي أن أجرب شكل كوميديا جديدة، وهذا شيء مطلوب طوال الوقت، وفكرة نجاحها أو فشلها أمر وارد، وفكرة رأي الناس أمر إيجابي ولا يوجد أي مشكلة منه على الإطلاق لكن في حدود المتاح والمفيد دون أي تطاول.دي حقيقة، لأننا في ظل موضوع "كورونا" وعدم معرفة علاج لها، وبسبب ضيق الوقت، غصب عنك هتقوم بتحويل كل المشاهد الخارجية لمشاهد في المنزل، وهذه أمور خارجة عن إيرادتنا، فأنا على المستوى الشخصي، كنت متخوفة تمامًا وأنا ذاهبة للوكيشن حتى لا أصاب بهذا الفيروس، وعلى الرغم من ذلك فالحمدلله أن العمل خرج على هذا النحو، لكن أكثر ما أغضبني أن هناك عدد كبير من الجمهور على السوشيال ميديا تحدث عن العمل منذ أول يوم عرض أنه عمل ليس كوميديًا و"بايخ"، فهناك العديد من التعليقات "البجحة" التي رأيتها على العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.الكواليس معه كانت كوميدية خارج وداخل اللوكيشن، فأنا أحبه جدًا، خاصة في وقت "البريك"، فنحن نختار الأكل الذي يأتينا سويًا، مثلما كان يحدث بداخل الحلقات.لا يوجد أي ممثل كوميدي في العالم لا يستطيع التجويد والارتجال في العمل، فالمؤلف يقوم بكتابة العمل لكنه لا يقوم بكتابة الكلام الخاص بكل فنان، لذا ففكرة التجويد والتطوير في الدور أمر طبيعي، فعلى سبيل المثال لازمة "المدام عندي عسل ولا إيه" التي كانت بيني وبين أكرم حسني، لم تكن مكتوبة في السيناريو وحضرت إلى مخيلتنا خلال التصوير.تعرضت كثيرًا للانتقادات والتنمر في حياتي الشخصية، فمثلا عندما نشرت صورة لابني والذي كان أروع شعور شعرت به في حياتي كلها، وجدت بعض التعليقات الوقحة التي كان من ضمنها "دي تخينة وأتجوزت وكمان خلفت ولد" هذه الكلمات كانت مرهقة جدًا بالنسبالي، ورغم ذلك قررت أن أبتعد عن السوشيال ميديا وتعاملت مع مثل هؤلاء على أنهم "مرضى"، ومع ذلك فكنت أحيانًا أرد فبعيدًا عن أني فنانة، فقد كنت مدرسة كيمياء لمدرسة ثانوي بنين، وأستطيع الرد بشكل جيد على من يتحدث بهذه الطريقة الفجة.بالتأكيد مع فكرة النقد لكن الإيجابي فقط وليس السلبي الذي يظهر تجريح وألفاظ خارجة للشخص، فهذا النقد الذي قد يصل لسب وقذف والدي ووالدتي وأفراد أسرتي جميعًا بسبب عمل قدمته، سيجعلني أرد بنفس المنطق وبنفس الألفاظ فلن أصمت إذا حدث ذلك، فأنا لن يفرق معي أي شيء أو أي شخص بعينه، وهناك حل آخر هو أن أضطر لغلق التعليقات وأنا لا أحب ذلك، فأنا من هواة التعليقات الجيدة لأنها ترفع روحي المعنوية وتعطي لي طاقة إيجابية، والمشكلة أن التعليقات غير الجيدة ليست على صفحتي لكنها على صفحات أخرى على السوشيال ميديا.استمعت بالتجربتين كثيرًا، ووصلني ردود أفعال كثيرة جيدة حولهما، لكن لم يسلما من نقدهما أيضًا، فقد انتقد البعض صوتي العالي في العملين وفي "رجالة البيت" أيضًا، لكن تعليقي على ذلك هو أن المشاهد هي من تجعلني أتحدث بهذه الطريقة، فعلى سبيل المثال إذا قام زوجي بسرقتي هل سأتحدث معه بطريقة "اللبسينج" أو "تحريك الشفاه" فقط، بالطبع لا فالمشهد هو ما يحرك وجداني وطريقة تمثيلي كما أن الشخصية التي أجسدها تحكمني أيضًا.اختلفت كثيرًا بعدما أصبحت أم في كل شيء على كافة المستويات، فأصبحت مهتمة أكثر بالمنزل والتفاصيل الصغيرة فيه، وحتى على مستوى العادات والتقاليد أصبحت أكثر نضجًا، فأنا قبل أن أصبح "أم" كنت شخصية "تافهة" ولكنني الآن أصبحت أكثر عناية بطفلي.أنا أتواجد بصحبة أسرتي في العين السخنة، إلى أن تهدأ الأوضاع وتنزاح غمه فيروس كورونا، كما أنني منذ عيد الفطر الماضي، وأنا أتابع قناة تدعى osn pop، وهي متخصصة في عرض كل أفلام الزعيم عادل إمام، وللعلم هذا الرجل لم يخرج من انتقادات الناس على السوشيال ميديا أيضا، على الرغم من أنه عندما يزور أي بلد عربي فإن رئيس هذه الدولة هو من يقوم باستقباله، فأنا على المستوى الشخصي في مرة من المرات كنت بزيارة لدولة المغرب، والشعب هناك يحبه كثيرًا حتى أنهم أعطوني ما أردت مجانًا باعتبار أنني من بلد الزعيم، وأنا حاليا أتابع أيضا الأعمال الجديدة التي عرضت مؤخرًا، وفي انتظار استقرار الأحوال ونهاية فيروس كورونا، لتعود الحياة لسابق عهدها بشكل طبيعي.