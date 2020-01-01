الجزائر تحذر من تدهور الوضع في ليبيا وإضراره بأمن المنطقة

حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة.جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية.كما دعا بوقادوم وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجزائرية جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود؛ لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.وأكد بوقادوم أن المقاربة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية، فهي تؤكد خيار الحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين.ودعا المشاركون في الاجتماع الدولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية.