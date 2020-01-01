الجيش الليبي ينفي زرع أي ألغام بحقل الشرارة النفطي

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، زرع أي ألغام في محيط حقل الشرارة النفطي، مؤكدًا أن الأمر لا يمكن حدوثه، خاصة أن محيط الحقل رمال ولا يمكن زراعة أي ألغام عليها، إضافة إلى أن الشركات النفطية تعمل في الحقل ولا يمكن تلغيمه في وجودها.وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ دقائق من بنغازي، أن الألغام الحقيقية هى المواطنون من أبناء الجنوب، والذين قاموا بحماية الحقل من الأطماع التركية.ورد المسماري، على اتهامات صنع الله بشأن وجود قوات أجنبية في الحقول النفطية، نافيًا هذا الأمر، ومتحديًا صنع الله من الحديث حول وجود الجماعات المسلحة والمطلوبة للجهات الامنية في مصفاة الزاوية أو المنشآت النفطية في المنطقة الغربية.