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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإصلاح والتنمية» يقرر المشاركة في انتخابات النواب والشيوخ

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:09 م
محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
أشرف لاشين
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عقدت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، اجتماعا، مساء اليوم، برئاسة محمد أنور السادات رئيس الحزب لبحث آليات المشاركة في الانتخابات الدستورية لمجلسى "النواب والشيوخ".

وقال الحزب في بيان له لقد وافق أعضاء الهيئة العليا بالإجماع على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ سواء على المقاعد الفردية أو من خلال قوائم وطنية موحدة، تضم جميع أطياف العمل السياسى المصرى "لتحالف انتخابى" يعطى الحرية كاملة لكل حزب في تبنى أفكاره ومبادئه وبرامجه عند ممارسته لدوره النيابى والسياسى.

وأشار البيان إلى أن الهيئة العليا للحزب أكدت أن المشاركة هي نهج يتبعه الحزب دائما، لكن هذه الإيجابية مرهونة بعدم إقصاء المعارضة وتهميشها وحيادية ونزاهة الانتخابات في مناخ سياسى صحى.

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