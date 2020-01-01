«حجازي» يوضح حقيقة فيديو الغش المتداول على السوشيال ميديا

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، على الفيديو المتداول لطالب يقول إنه غش في امتحان الجيولوجيا.وقال الدكتور رضا حجازي: "الفيديو قديم بدليل الطالب (وأشك إنه طالب) بيقول خلصنا الجيولوجيا؛ لافتا إلى أن الطلاب سيؤدون امتحان الجيولوجيا يوم الأحد بعد القادم الموافق ٧١٩ آخر أيام امتحانات طلاب علمي علوم والشعبة الأدبية".وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الفيديو قديم لأن الطالب لا يرتدي الكمامة أو واقي الوجه والقفازات وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المتبعة في امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ لسلامة وحماية أبنائنا الطلاب.