مدير عزل بالطود: نحن أول فريق طبي يسجل «صفر» إصابات بكورونا

قال الدكتور أحمد خليل، مدير العزل الصحي بالمدينة الشبابية بالطود في الأقصر، إن الفريق الطبي في مستشفى العزل بذل مجهودا كبيرا حتى يتم تسجيل صفر حالات لمصابي فيروس كورونا، حيث خرج آخر 15 متعافيا من كورونا من المستشفى أمس.وأضاف"خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يشعر بالفخر الشديد تجاه الفريق الطبي الخاص به الذي يعتبر أول فريق طبي يعلن صفر إصابات على مستوى الجمهورية بالطود في الأقصر.يذكر أن مدير العزل بالطود رقص فرحًا بخروج المتعافين أمس، وانتهاء العزل بالمدينة الشبابية، مطالبا الشعب بتوخي الحذر مع الفيروس الذي لم ينته بعد.