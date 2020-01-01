تامر أمين يطالب بقانون لحماية الشهود

قال الإعلامي تامر أمين، إن أحد أسباب إحجام الناس عن الإبلاغ في قضايا التحرش هو تخوف الشهود من الإدلاء بشهاداتهم، مطالبا بإصدار تشريع لحماية الشهود على غرار ما هو مطبق في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.وأضاف أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لازم محدش يعرف مين شهد ولا بياناته، لو القضية حساسة يتم توفير حماية وحراسة للشاهد حتى لا يفتك به أحد".وأشار أمين، إلى أن الحكومة وافقت اليوم، على مشروع قانون يلزم الشرطة والنيابة بحماية سرية المبلغين في قضايا التحرش.