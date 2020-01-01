عمر كمال: أنتظر تقنين أوضاعي في النقابة لطرح أعمالي الجديدة

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن انتهائه من عدد من الأعمال الغنائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعكف على تسجيل عدد من الأغاني على طريقة الدويتو مع مجموعة من المطربين، من بينهم أحمد شيبة وأوكا وأورتيجا والفنان محمد جمعة، ومن المقرر تسجيلها الفترة المقبلة بعد الاستقرار على تفاصيلها.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لن يطرح أي أعمال جديدة خلال الفترة الحالية بسبب أزمة مطربي المهرجانات مع النقابة حتى لا يتعرض للوقف، مثلما حدث مع حسن شاكوش وأحمد سعد في الأغنية التي قاما بتسجيلها، وأوقفت النقابة طرحها.وأكد أنهم ليسوا ضد قرار الوقف من النقابة، بل يتمنى أن تصل النقابة لحل لهم، لكي يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي دون قلق، مؤكدًا أنه ينتظر تقنين وضعه مع النقابة، مع التزامه بقرارات النقابة التي يقرها الفنان هاني شاكر.ويستعد عمر كمال، للسفر خارج مصر الفترة المقبلة من أجل تقديم سلسلة حفلات تبدأ من لبنان وتونس، كما أنه طرح مؤخرًا أغنية "شوكولاتة سايحة جوه كيكة" مع حسن شاكوش، وتخطت نسبة مشاهدتها حاجز الـ16 مليون مشاهدة.