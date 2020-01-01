«صحة شمال سيناء»: تطهير منازل مصابي كورونا ومخالطيهم بالعريش

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عن تطهير وتعقيم منازل المصابين بكورونا ومخالطيهم بمدينة العريش.وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطهير وتعقيم منازل المصابين، إلى جانب تطهير وتعقيم المنازل وعزل المخالطين لهم، وتوزيع حقائب الأدوية عليهم من قبل الطاقم الطبى بإدارة العريش الصحية بناءً على البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، حيث تم حصر جميع المخالطين للحالات الإيجابية، والتنبيه بعزلهم منزليًا لمدة 14 يومًا، وأنه في حالة ظهور أعراض الفيروس عليهم سيتم نقلهم إلى قسم العزل في مستشفى العريش العام.من جهة أخرى، قام مجلس مدينة نخل في وسط سيناء بالتعاون مع الإدارة الصحية، بتطهير وتعقيم عدد من المصالح الحكومية بمدينة نخل ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل: إنه تم تطهير وتعقيم ديوان عام مجلس المدينة ومستشفى نخل المركزي وإدارة الشباب والرياضة وعدد من المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة بوسط المدينة.وأضاف فرج: أن أعمال التطهير مستمرة يوميًا لجميع المصالح الحكومية بمركز ومدينة نخل، حفاظًا على أرواح المواطنين، مطالبًا المواطنين بمساعدة فرق العمل الموجودة دائمًا بالشوارع، والالتزام بعدم وجود تجمعات للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.